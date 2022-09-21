عقدت شركة وسط جدة للتطوير، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي الأهلي المكلف برئاسة وليد معاذ في مقر أكاديمية النادي.

تفاصيل الاجتماع

وأوضح النادي أن شركة وسط جدة للتطوير متمثلة بالرئيس التنفيذي، أحمد السليم، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة عقدوا اجتماعًا مع الإدارة ممثلة في وليد معاذ وعدد من الأعضاء لبحث سبل التعاون والخطط المستقبلية للموسم الحالي.

ولفت الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذا الاجتماع جاء حرصًا من شركة وسط جدة للتطوير والنادي على تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين خلال المرحلة الهامة المقبلة.

الأهلي بدوري يلو

وهبط النادي الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، لتتقدم إدارة ماجد النفيعي باستقالتها؛ ويتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 8 نقاط، من الفوز في مواجهتين، والتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة.