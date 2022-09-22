أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14 الجديدة.
وقال السبيعي، في تغريدة عبر “تويتر”: وصل تحديث iOS 16.0.2 لحل بعض مشاكل iPhone 14 :
حل بعض المشاكل
وأضاف السبيعي أن من ضمن المشاكل التي يحلها التحديث الجديد ما يلي:
– اهتزاز الكاميرا
– ظهور نافذة مزعجة عند لصق أي شيء من تطبيق لتطبيق آخر تطالبك بالسماح باللصق
– إصلاح مشكلة عدم توفر VoiceOver بعد إعادة التشغيل
– تعليق iPhone 14 Pro بعد نقل البيانات من جهاز آخر
– إصلاحات الأخطاء الأخرى
🔃 وصل تحديث iOS 16.0.2 لحل بعض مشاكل iPhone 14 : ⤵️
– اهتزاز الكاميرا
– ظهور نافذة مزعجة عند لصق اي شئ من تطبيق لتطبيق آخر تطالبك بالسماح باللصق.
– إصلاح مشكلة عدم توفر VoiceOver بعد إعادة التشغيل
– تعليق iPhone 14 Pro بعد نقل البيانات من جهاز آخر
– إصلاحات الأخطاء الأخرى pic.twitter.com/V7xiJsmHxg
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 22, 2022
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