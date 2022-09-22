أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14 الجديدة.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر “تويتر”: وصل تحديث iOS 16.0.2 لحل بعض مشاكل iPhone 14 :

حل بعض المشاكل

وأضاف السبيعي أن من ضمن المشاكل التي يحلها التحديث الجديد ما يلي:

– اهتزاز الكاميرا

– ظهور نافذة مزعجة عند لصق أي شيء من تطبيق لتطبيق آخر تطالبك بالسماح باللصق

– إصلاح مشكلة عدم توفر VoiceOver بعد إعادة التشغيل

– تعليق iPhone 14 Pro بعد نقل البيانات من جهاز آخر

– إصلاحات الأخطاء الأخرى