أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عن وصول ميزة المجتمعات لتطبيق التراسل الفوري WhatsApp الواتساب .

وصلت ميزة المجتمعات في WhatsApp

إمكانية إضافة 5000 عضو

إضافة 50 قروب

المشرفين هم المسموح لهم بالكتابة والمشرف يقدر يحذف كلام المشرف الأخر 😂 و ممكن نشر الرابط للمجتمع ليكون عام تخدم مدراء المدارس و موظفي الشركات الكبيرة والأحياء السكنية pic.twitter.com/bk5hAuaheZ — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) September 19, 2022

خصائص ميزة المجتمعات

وقال السبيعي، في تغريدة عبر “تويتر”: “وصلت ميزة المجتمعات في WhatsApp، وتتيح إمكانية إضافة 5000 عضو، وإضافة 50 قروب”.

وأضاف أن المشرفين هم المسموح لهم بالكتابة والمشرف يستطيع يحذف كلام المشرف الآخر وممكن نشر الرابط للمجتمع ليكون عامًّا”.

وأشار إلى أن هذه الميزة مهمة لخدمة مديري المدارس وموظفي الشركات الكبيرة والأحياء السكنية.