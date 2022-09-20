أعلنت جامعة الجوف توفر وظائف أكاديمية بدرجة (محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) للسعوديين والسعوديات في كل من (سكاكا، القريات)، وذلك على حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه.
التخصصات:
– التشريح.
– طب الجراحة (الجراحة العامة).
– طب الأطفال بمختلف التخصصات الفرعية.
– أمراض النساء والولادة بمختلف التخصصات الفرعية.
– الصحة العامة وطب المجتمع.
– الباطنة بمختلف التخصصات الفرعية.
– علم الأدوية.
– علم الأمراض.
– علوم وظائف الأعضاء.
– الطب الشرعي.
– الاستعاضة السنية.
– جراحة الوجه والفكين والأسنان والأشعة.
– وقاية الفم والأسنان.
– صيدلة إكلينيكية.
– العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.
– التمريض.
– الهندسة الميكانيكية.
– التصميم الداخلي (نساء فقط).
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– التمويل والاستثمار.
– تخصصات التمريض.
الشروط:
– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية ( انتظاماً ) .
– امتداد التخصص في المراحل الدراسية ( البكالوريوس والماجستير ) لوظيفة محاضر و ( البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ) لوظيفة أستاذ مساعد فما أعلى ، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس .
– ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جدا أو ما يعادله .
– أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم .
– اجتياز المقابلة الشخصية .
التفاصيل
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24 الموافق 2022/09/20 وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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