أعلنت جامعة الجوف توفر وظائف أكاديمية بدرجة (محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) للسعوديين والسعوديات في كل من (سكاكا، القريات)، وذلك على حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

التخصصات:

– التشريح.

– طب الجراحة (الجراحة العامة).

– طب الأطفال بمختلف التخصصات الفرعية.

– أمراض النساء والولادة بمختلف التخصصات الفرعية.

– الصحة العامة وطب المجتمع.

– الباطنة بمختلف التخصصات الفرعية.

– علم الأدوية.

– علم الأمراض.

– علوم وظائف الأعضاء.

– الطب الشرعي.

– الاستعاضة السنية.

– جراحة الوجه والفكين والأسنان والأشعة.

– وقاية الفم والأسنان.

– صيدلة إكلينيكية.

– العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.

– التمريض.

– الهندسة الميكانيكية.

– التصميم الداخلي (نساء فقط).

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– التمويل والاستثمار.

– تخصصات التمريض.

الشروط:

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية ( انتظاماً ) .

– امتداد التخصص في المراحل الدراسية ( البكالوريوس والماجستير ) لوظيفة محاضر و ( البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ) لوظيفة أستاذ مساعد فما أعلى ، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس .

– ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جدا أو ما يعادله .

– أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم .

– اجتياز المقابلة الشخصية .

التفاصيل

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24 الموافق 2022/09/20 وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا