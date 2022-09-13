شروط التقديم

1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة) أو أي تخصص آخر ذا صلة.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال العلاقات أو إدارة الحسابات.

المهام الوظيفية:

– المشاركة في تطوير استراتيجيات ومنهجيات وأساليب العلاقات عن طريق إجراء الأبحاث حول الممارسات المثلى، وتقديم المقترحات بشأن الانعكاسات الجديدة من أجل تقديم خدمات متميزة لكبار المكلفين.

– متابعة دعم خدمات كبار المكلفين أو الجهات الحكومية عن طريق مراقبة مديري الحسابات ودعمهم في المهام المعقدة من أجل ضمان تحقيق مستويات خدمة عالية في إطار السياسات والإجراءات.

– متابعة حسابات كبار المكلفين أو الجهات الحكومية لتقديم خدمات متميزة في جميع الأمور المتعلقة بالضرائب بما في ذلك التسجيل، وتقديم الإقرارات، والتدقيق، والتحقيق، والتحصيل، والاستفسارات، والاعتراضات، والتقاضي، وما إلى ذلك.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا