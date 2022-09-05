أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
1.مساعد تنفيذي
الوصف الوظيفي والمؤهلات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.
- إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
- إدارة تقويمات المديرين التنفيذيين وإعداد الاجتماعات وإعداد محاضر الاجتماعات لخطط العمل.
- إعداد البيانات المالية والتقارير والمذكرات وخطابات الفواتير والمستندات الأخرى. تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.
- تنسيق المعلومات للاتصال الداخلي والخارجي – المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني والعروض التقديمية والتقارير وتنظيم وصيانة نظام الملفات المكتبية.
- تقديم الدعم الإداري العام من خلال البحث وإدارة البيانات لإعداد الوثائق للمراجعة من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمديرين التنفيذيين.
- استخدام برامج مختلفة ، بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وقواعد البيانات وبرامج العروض التقديمية.
2.مدير البرنامج
المؤهلات و الخبرة
المؤهلات و الخبرة
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 5
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- تحديث مشاريع التحول وفرق المبادرات الإستراتيجية والإدارة العليا للوصول إلى معالم المشروع المهمة.
- ضمان الامتثال لخطط تنفيذ المشروع للبرامج المدارة من أجل ضمان التنفيذ المربح وعائد النتائج المطلوبة.
- مراقبة فرق المشروع المتعددة ، وضمان الوصول إلى أهداف البرنامج وإدارة تنفيذ المشاريع عبر القطاعات لضمان الامتثال والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية والمعايير والجداول الزمنية.
- تقرير عن التقدم المحرز في مشاريع التحول والمبادرات الاستراتيجية والميزانيات للجان التوجيهية المعينة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.
- ضمان التوافق والإبلاغ بين مشاريع التحول ، وأن يكون التنفيذ في جميع الأوقات والجودة والميزانيات.
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