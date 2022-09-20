الوظائف المتاحة:

1- مساعد مبيعات (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مهارات التواصل والتعامل.

2- مُمثل خدمة عملاء (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مهارات التواصل والتعامل.

3- مساعد قائد فريق الإشراف الداخلي (جدة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م.

– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا