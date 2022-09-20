أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مساعد مبيعات (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات التواصل والتعامل.
2- مُمثل خدمة عملاء (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– مهارات التواصل والتعامل.
3- مساعد قائد فريق الإشراف الداخلي (جدة):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م.
– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
اترك تعليقاً