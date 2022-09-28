وظائف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

الشروط المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي.
3- لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية 70% كحد أدنى.
4- المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
5- لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة.
6- المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة.
7- ألا تزيد كتلة الجسم عن 30.
8- ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) ورقم (7) من نظام المرور.
9- أن يكون حاصلًا على درجة القدرات العامة 60 فأكثر.
10- ألا يكون مضى على آخر اختبار للقدرات العامة أكثر من 5 سنوات.
المميزات:
1- تأمين طبي.
2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية..
3- مكافأة شهرية لا تقل عن 3,000 ريال.
4- دبلوم مُعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
برامج الدبلوم:
– الأمن الصناعي.
– الكهرباء.
– أعمال الأنابيب
– رفع وتحميل.
– السقالات.
– تشغيل الرافعات.
– الميكانيكا.
– الآلات الدقيقة.
– التشغيل.
– الصحة والسلامة.
– التبريد والتكييف.
– الحفر.
– اللحام.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م.
طريقة التقديم:
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