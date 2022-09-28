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وظائف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

2022-09-28 الساعة 10:22
وظائف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول
المواطن - الرياض

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عن إطلاق برنامج تدريب منتهٍ بالتوظيف (لحملة الثانوية)، يستمر لمدة سنتين؛ وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي. وأوضح المعهد، أن التدريب منتهٍ بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي. 3- لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية 70% كحد أدنى. 4- المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية. 5- لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة. 6- المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة. 7- ألا تزيد كتلة الجسم عن 30. 8- ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) ورقم (7) من نظام المرور. 9- أن يكون حاصلًا على درجة القدرات العامة 60 فأكثر. 10- ألا يكون مضى على آخر اختبار للقدرات العامة أكثر من 5 سنوات. المميزات: 1- تأمين طبي. 2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.. 3- مكافأة شهرية لا تقل عن 3,000 ريال. 4- دبلوم مُعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

برامج الدبلوم:

– الأمن الصناعي. – الكهرباء. – أعمال الأنابيب – رفع وتحميل. – السقالات. –  تشغيل الرافعات. – الميكانيكا. – الآلات الدقيقة. – التشغيل. – الصحة والسلامة. – التبريد والتكييف. – الحفر. – اللحام.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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