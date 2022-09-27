وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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|المدينة
|المؤهل المطلوب
|الجنس
|التخصص
|الرياض و جدة
|ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education
|ذكور و إناث
|اللغة الإنجليزية
|الأحساء
|ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education
|إناث
|اللغة الإنجليزية
|الرياض
|ماجستير في تخصص الكيمياء
|ذكور
|الكيمياء
|الرياض
|ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي /الإحصاء / علم الوبائيات والإحصاء الحيوي
|إناث
|الإحصاء الحيوي