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وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2022-09-27 الساعة 10:40
وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توفر وظائف محاضرين في عدة تخصصات، للعمل بكليات الجامعة في المدن التالية (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

المدينة المؤهل المطلوب الجنس التخصص
الرياض و جدة ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education ذكور و إناث اللغة الإنجليزية
الأحساء ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education إناث اللغة الإنجليزية
الرياض ماجستير في  تخصص الكيمياء ذكور الكيمياء
الرياض ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي /الإحصاء / علم الوبائيات والإحصاء الحيوي إناث الإحصاء الحيوي

الشروط العامة:

1- درجة الماجستير في التخصصات أعلاه. 2- معدل تراكمي لا يقل عن 3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه. 3- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا    
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