وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسمى الوظيفي:

مدير برنامج CORDAP أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني أخصائي تقني، مجهر بصري أخصائي أوقيانوغرافيا الذكاء الاصطناعي التطبيقي / مهندس ML قيادة الابتكار التكنولوجي مدير محفظة التكنولوجيا اتصال الصناعة بالمركز مدير الصحة والسلامة مدير الحوكمة وغيرها