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وظائف
لحملة مؤهل البكالريوس فأعلى

وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

2022-09-25 الساعة 1:58
وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسمى الوظيفي:

  1. مدير برنامج CORDAP
  2. أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
  3. عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني
  4. أخصائي تقني، مجهر بصري
  5. أخصائي أوقيانوغرافيا
  6. الذكاء الاصطناعي التطبيقي / مهندس ML
  7. قيادة الابتكار التكنولوجي
  8. مدير محفظة التكنولوجيا
  9. اتصال الصناعة بالمركز
  10. مدير الصحة والسلامة
  11. مدير الحوكمة
  12. وغيرها

رابط التقديم:

وأشارت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)
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