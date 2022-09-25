وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسمى الوظيفي:
- مدير برنامج CORDAP
- أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
- عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني
- أخصائي تقني، مجهر بصري
- أخصائي أوقيانوغرافيا
- الذكاء الاصطناعي التطبيقي / مهندس ML
- قيادة الابتكار التكنولوجي
- مدير محفظة التكنولوجيا
- اتصال الصناعة بالمركز
- مدير الصحة والسلامة
- مدير الحوكمة
- وغيرها
رابط التقديم:
وأشارت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إلى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا
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