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حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة

وظائف بشركة الخطوط السعودية للشحن

2022-09-26 الساعة 1:32
وظائف بشركة الخطوط السعودية للشحن
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.  

المسمى الوظيفي:

– مُستشار الحسابات الرئيسية.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية. 2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. من ضمن المسؤوليات الوظيفية: 1- مسؤول عن إدارة الحسابات الرئيسية للعملاء. 2- فهم شامل لاحتياجات العملاء الرئيسية ومتطلباتهم. 3- توسيع العلاقات مع العملاء الحاليين من خلال اقتراح الحلول التي تلبي أهدافهم باستمرار. 4- ضمان تسليم المنتجات والخدمات الصحيحة للعملاء في الوقت المناسب. 5- تحقيق مبيعات عالية من خلال زيارات العملاء اليومية والمكالمات الهاتفية لتأمين الشحنات الصادرة والواردة. 6- التعامل مع جميع التنبيهات المسبقة اللازمة للشحنات الهامة للعملاء. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/30هـ الموافق 2022/09/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا  
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