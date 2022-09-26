وظائف بشركة الخطوط السعودية للشحن

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُستشار الحسابات الرئيسية.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
من ضمن المسؤوليات الوظيفية:
1- مسؤول عن إدارة الحسابات الرئيسية للعملاء.
2- فهم شامل لاحتياجات العملاء الرئيسية ومتطلباتهم.
3- توسيع العلاقات مع العملاء الحاليين من خلال اقتراح الحلول التي تلبي أهدافهم باستمرار.
4- ضمان تسليم المنتجات والخدمات الصحيحة للعملاء في الوقت المناسب.
5- تحقيق مبيعات عالية من خلال زيارات العملاء اليومية والمكالمات الهاتفية لتأمين الشحنات الصادرة والواردة.
6- التعامل مع جميع التنبيهات المسبقة اللازمة للشحنات الهامة للعملاء.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/30هـ الموافق 2022/09/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا