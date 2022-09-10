أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية بعدة مدن (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، القصيم، تبوك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي أداء التحصيل (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة أكثر من سنتين.

– التعامل مع تنفيذ أنشطة خدمة العملاء الإدارية.

2- أخصائي تميز العمليات (القصيم):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي مدني (القصيم):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- اخصائي المشتريات والعقود (القصيم):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي تقدير التكاليف (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

6- أخصائي التحصيل التجاري (المدينة المنورة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

7- أخصائي إطفاء حريق (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس في هندسة السلامة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

8- أخصائي مكتب مساعدة تقنية المعلومات (تبوك):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا