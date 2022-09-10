أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية بعدة مدن (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، القصيم، تبوك)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي أداء التحصيل (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة أكثر من سنتين.
– التعامل مع تنفيذ أنشطة خدمة العملاء الإدارية.
2- أخصائي تميز العمليات (القصيم):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي مدني (القصيم):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- اخصائي المشتريات والعقود (القصيم):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
5- أخصائي تقدير التكاليف (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
6- أخصائي التحصيل التجاري (المدينة المنورة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
7- أخصائي إطفاء حريق (مكة المكرمة):
– درجة البكالوريوس في هندسة السلامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
8- أخصائي مكتب مساعدة تقنية المعلومات (تبوك):
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا
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