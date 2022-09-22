أعلنت شركة قنوات الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الأحساء، الدمام، أبها، جازان)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
أماكن العمل:
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الطائف.
– الأحساء.
– الدمام.
– أبها.
– جازان.
الشروط العامة:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.
3- مهارات البيع.
4- رخصة قيادة (سارية الصلاحية).
5- لغة انجليزية (مستوى متوسط).
من ضمن المسؤوليات:
1- تسويق وتوزيع وبيع وترقية منتجات وخدمات عملاء قطاع الأفراد ويتضمن ذلك العمل الميداني.
2- تحقيق الأهداف البيعية الشهرية / الربع سنوية والسنوية، وأهداف الزيارات اليومية للعملاء والتخطيط.
3- البحث عن العملاء بشتى الطرق المتاحة نظامًا (يتضمن البحث الميداني).
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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