أعلنت شركة قنوات الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الأحساء، الدمام، أبها، جازان)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.