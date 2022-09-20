أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف شاغرة للعمل لدى شركائها في (نيوم، الدمام، تبوك) برواتب تصل (13,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.