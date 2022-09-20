أعلنت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف شاغرة للعمل لدى شركائها في (نيوم، الدمام، تبوك) برواتب تصل (13,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- حارس أمن.
2- مهندس مدني – راتب يصل 13 ألف ريال.
3- مدير موارد بشرية – راتب يصل 13 ألف ريال (الدمام).
4- كاتب – تسيل الحضور والانصراف.
5- مسؤول سلامة مهنية.
6- مدير موارد بشرية (نيوم).
7- مدير أمن (الدمام).
8- مهندس أمن وسلامة مهنية.
9- سائق إسعاف.
10- مساعد إداري.
.. وأخرى.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
اترك تعليقاً