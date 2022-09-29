وظائف بعدة جهات حكومية وخاصة

أعلن معرض خطوة للتوظيف الثامن بالشراكة مع غرفة الرياض عن توفر فرص وظيفية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الجهات المشاركة: 1- التأمينات الاجتماعية. 2- البنك المركزي السعودي. 3- محمية الملك عبدالعزيز الملكية. 4- الهيئة العامة للأوقاف. 5- مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية. 6- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 7- المركز الوطني للفعاليات. 8- شركة سابك. 9- الشركة السعودية للكهرباء. 10- شركة نيوم. 11- مصرف الراجحي. 12- مصرف الإنماء. 13- البنك السعودي للاستثمار. 14- الشركة الوطنية لخدمات الإسكان. 15- شركة الاتصالات السعودية. 16- شركة زين السعودية. 17- شركة روشن للتطوير العقاري. 18- مطارات الرياض. 19- دافيتا السعودية. 20- شركة برايس وترهاوس كوبرز. 21- مجموعة سيرا القابضة. 22- مجموعة الجرس السعودي. 23- شركة لاندمارك العربية. 24- شركة نجم لخدمات التأمين. 25- شركة ماكنزي. 26- مستشفيات دلّه. 27- شركة نستله. 28- المراكز العربية. 29- شركة بكتل العربية السعودية. 30- شركة إيرنست أند يونغ. 31- مجموعة الحكير. .. وغيرها من الجهات. المؤهلات المتاحة للتسجيل: – الثانوية العامة. – الدبلوم. – البكالوريوس فأعلى. من ضمن أهداف المشاركة: – الالتقاء بالباحثين عن العمل واستقطاب الكفاءات الشابة المميزة. – مد جسور التواصل مع المقبلين على سوق العمل. مواعيد المعرض خـلال الثلاثة أيـام: 1- اليوم الأول (اليوم الأربعاء 28 سبتمبر): – يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 4:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً. 2- اليوم الثـاني (الخميس 29 سبتمبر): – يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً. 3- اليوم الثالث (الجمعة 30 سبتمبر): – يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً. مكان المعرض: – خلال الأوقات الموضحة أعلاه إلى: – مدينة الرياض – في فندق الريتز كارلتون بالرياض. طريقة التسجيل: – من خلال الرابط التالي: 1- التأمينات الاجتماعية. 2- البنك المركزي السعودي. 3- محمية الملك عبدالعزيز الملكية. 4- الهيئة العامة للأوقاف. 5- مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية. 6- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 7- المركز الوطني للفعاليات. 8- شركة سابك. 9- الشركة السعودية للكهرباء. 10- شركة نيوم. 11- مصرف الراجحي. 12- مصرف الإنماء. 13- البنك السعودي للاستثمار. 14- الشركة الوطنية لخدمات الإسكان. 15- شركة الاتصالات السعودية. 16- شركة زين السعودية. 17- شركة روشن للتطوير العقاري. 18- مطارات الرياض. 19- دافيتا السعودية. 20- شركة برايس وترهاوس كوبرز. 21- مجموعة سيرا القابضة. 22- مجموعة الجرس السعودي. 23- شركة لاندمارك العربية. 24- شركة نجم لخدمات التأمين. 25- شركة ماكنزي. 26- مستشفيات دلّه. 27- شركة نستله. 28- المراكز العربية. 29- شركة بكتل العربية السعودية. 30- شركة إيرنست أند يونغ. 31- مجموعة الحكير.– الثانوية العامة. – الدبلوم. – البكالوريوس فأعلى.– الالتقاء بالباحثين عن العمل واستقطاب الكفاءات الشابة المميزة. – مد جسور التواصل مع المقبلين على سوق العمل.– يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 4:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً.– يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.– يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً.– خلال الأوقات الموضحة أعلاه إلى: – مدينة الرياض – في فندق الريتز كارلتون بالرياض.– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا