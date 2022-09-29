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وظائف بعدة جهات حكومية وخاصة

2022-09-29 الساعة 12:13
وظائف بعدة جهات حكومية وخاصة
المواطن - الرياض

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أعلن معرض خطوة للتوظيف الثامن بالشراكة مع غرفة الرياض عن توفر فرص وظيفية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الجهات المشاركة:

1- التأمينات الاجتماعية. 2- البنك المركزي السعودي. 3- محمية الملك عبدالعزيز الملكية. 4- الهيئة العامة للأوقاف. 5- مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية. 6- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 7- المركز الوطني للفعاليات. 8- شركة سابك. 9- الشركة السعودية للكهرباء. 10- شركة نيوم. 11- مصرف الراجحي. 12- مصرف الإنماء. 13- البنك السعودي للاستثمار. 14- الشركة الوطنية لخدمات الإسكان. 15- شركة الاتصالات السعودية. 16- شركة زين السعودية. 17- شركة روشن للتطوير العقاري. 18- مطارات الرياض. 19- دافيتا السعودية. 20- شركة برايس وترهاوس كوبرز. 21- مجموعة سيرا القابضة. 22- مجموعة الجرس السعودي. 23- شركة لاندمارك العربية. 24- شركة نجم لخدمات التأمين. 25- شركة ماكنزي. 26- مستشفيات دلّه. 27- شركة نستله. 28- المراكز العربية. 29- شركة بكتل العربية السعودية. 30- شركة إيرنست أند يونغ. 31- مجموعة الحكير. .. وغيرها من الجهات. المؤهلات المتاحة للتسجيل: – الثانوية العامة. – الدبلوم. – البكالوريوس فأعلى. من ضمن أهداف المشاركة: – الالتقاء بالباحثين عن العمل واستقطاب الكفاءات الشابة المميزة. – مد جسور التواصل مع المقبلين على سوق العمل. مواعيد المعرض خـلال الثلاثة أيـام: 1- اليوم الأول (اليوم الأربعاء 28 سبتمبر): – يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 4:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً. 2- اليوم الثـاني (الخميس 29 سبتمبر): – يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً. 3- اليوم الثالث (الجمعة 30 سبتمبر): – يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً.

مكان المعرض:

– خلال الأوقات الموضحة أعلاه إلى: – مدينة الرياض – في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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