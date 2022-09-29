وظائف بعدة جهات حكومية وخاصة

الجهات المشاركة:
1- التأمينات الاجتماعية.
2- البنك المركزي السعودي.
3- محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
4- الهيئة العامة للأوقاف.
5- مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.
6- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
7- المركز الوطني للفعاليات.
8- شركة سابك.
9- الشركة السعودية للكهرباء.
10- شركة نيوم.
11- مصرف الراجحي.
12- مصرف الإنماء.
13- البنك السعودي للاستثمار.
14- الشركة الوطنية لخدمات الإسكان.
15- شركة الاتصالات السعودية.
16- شركة زين السعودية.
17- شركة روشن للتطوير العقاري.
18- مطارات الرياض.
19- دافيتا السعودية.
20- شركة برايس وترهاوس كوبرز.
21- مجموعة سيرا القابضة.
22- مجموعة الجرس السعودي.
23- شركة لاندمارك العربية.
24- شركة نجم لخدمات التأمين.
25- شركة ماكنزي.
26- مستشفيات دلّه.
27- شركة نستله.
28- المراكز العربية.
29- شركة بكتل العربية السعودية.
30- شركة إيرنست أند يونغ.
31- مجموعة الحكير.
.. وغيرها من الجهات.
المؤهلات المتاحة للتسجيل:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
من ضمن أهداف المشاركة:
– الالتقاء بالباحثين عن العمل واستقطاب الكفاءات الشابة المميزة.
– مد جسور التواصل مع المقبلين على سوق العمل.
مواعيد المعرض خـلال الثلاثة أيـام:
1- اليوم الأول (اليوم الأربعاء 28 سبتمبر):
– يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 4:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً.
2- اليوم الثـاني (الخميس 29 سبتمبر):
– يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل الساعة 10:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.
3- اليوم الثالث (الجمعة 30 سبتمبر):
– يفتح المعرض أبوابه للباحثين والباحثات عن عمل من الساعة 1:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً.
مكان المعرض:
– خلال الأوقات الموضحة أعلاه إلى:
– مدينة الرياض – في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي:
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