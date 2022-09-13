أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للوظائف التقنية بالرياض، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس، الماجستير)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس شبكات.

2- مدير وحدة الأمن السيبراني.

3- مدير إدارة التطبيقات والمنصات.

4- مهندس تقنية معلومات.

5- مبرمج أول.

6- مدير إدارة تشغيل تقنية المعلومات.

7- مدير إدارة التحول الرقمي.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.

3- مهارات التواصل.

4- إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/17 الموافق 2022/09/13.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا