أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للوظائف التقنية بالرياض، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس، الماجستير)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مهندس شبكات.
2- مدير وحدة الأمن السيبراني.
3- مدير إدارة التطبيقات والمنصات.
4- مهندس تقنية معلومات.
5- مبرمج أول.
6- مدير إدارة تشغيل تقنية المعلومات.
7- مدير إدارة التحول الرقمي.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
3- مهارات التواصل.
4- إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/17 الموافق 2022/09/13.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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