أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مخطط تنظيمي.
- أخصائي استقطاب مواهب ثالث.
- باحث ما بعد شهادة الدكتوراه/كيمارك.
- فني بيطري.
- مراقب خدمات ثانٍ.
- مساعد إداري ثانٍ.
- أمين مكتبة.
- أستاذ مساعد/ المعلوماتية الصحية.
- مدير قسم تطوير الأعمال.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 سبتمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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