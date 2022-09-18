أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) تعليمية وصحية وإدارية وفنية في مختلف التخصصات، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مشرف رياضيات.

– معلمة رياضيات.

– مشرفة صحية.

– دعم فني (نساء).

– وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية.

– معلم لغة انجليزية لجميع المراحل (رجال).

– ممرضة (لديها رخصة طبية).

– محضر مختبر مدرسي (رجال) تخصص علوم.

– مديرة مدرسة.

– معلمة تربية الإسلامية.

– معلمة لغة إنجليزية.

– معلمة تربية بدنية.

– رائدة نشاط (نساء).

– معلمة صفوف أولية.

– معلم حاسب آلي (رجال).

– معلمة حاسب آلي (نساء).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.

3- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]