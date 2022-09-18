الوظائف المتاحة:
– مشرف رياضيات.
– معلمة رياضيات.
– مشرفة صحية.
– دعم فني (نساء).
– وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية.
– معلم لغة انجليزية لجميع المراحل (رجال).
– ممرضة (لديها رخصة طبية).
– محضر مختبر مدرسي (رجال) تخصص علوم.
– مديرة مدرسة.
– معلمة تربية الإسلامية.
– معلمة لغة إنجليزية.
– معلمة تربية بدنية.
– رائدة نشاط (نساء).
– معلمة صفوف أولية.
– معلم حاسب آلي (رجال).
– معلمة حاسب آلي (نساء).
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- المؤهل بكالوريوس انتظام بمجال التخصص.
3- خبرة لا تقل عن سنتين (ويستثنى من شرط الخبرة المعدلات الجامعية المرتفعة).
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]
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