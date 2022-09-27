وظائف بـ مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”

أعلن مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) توفر وظائف في (مكة المكرمة، الدمام، حائل، سكاكا)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة):
– سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.
2- مدربة (حائل، سكاكا):
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تدريب تنسيق الزهور وتغليف الهدايا.
3- مدير تقنية المعلومات (الدمام):
– سعودي الجنسية.
– بكالوريوس نظم المعلومات أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– القدرة على تحمل ضغط العمل.
التفاصيل:
1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة):
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2- مدربة (حائل):
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3- مدربة (حائل):
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4- مدير تقنية المعلومات (الدمام):
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + اسم المدينة في عنوان البريد):