وظائف بـ مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”

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طريقة التقديم:

أعلن مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) توفر وظائف في (مكة المكرمة، الدمام، حائل، سكاكا)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.– سعودية الجنسية. – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها. – الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تدريب تنسيق الزهور وتغليف الهدايا.– سعودي الجنسية. – بكالوريوس نظم المعلومات أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 6 سنوات. – القدرة على تحمل ضغط العمل.– التقديم مُتاح الآن– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + اسم المدينة في عنوان البريد):