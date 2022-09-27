Icon

إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في 4 مدن

وظائف بـ مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”

2022-09-27 الساعة 12:59
وظائف بـ مركز بناء الأسر المنتجة “جنى”
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز بناء الأسر المنتجة (جنى) توفر وظائف في (مكة المكرمة، الدمام، حائل، سكاكا)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة): – سعودية الجنسية. – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها. – الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال. 2- مدربة (حائل، سكاكا): – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تدريب تنسيق الزهور وتغليف الهدايا. 3- مدير تقنية المعلومات (الدمام): – سعودي الجنسية. – بكالوريوس نظم المعلومات أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 6 سنوات. – القدرة على تحمل ضغط العمل. التفاصيل: 1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة): اضغط هنا 2- مدربة (حائل): اضغط هنا 3- مدربة (حائل): اضغط هنا 4- مدير تقنية المعلومات (الدمام): اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + اسم المدينة في عنوان البريد):
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دراسة غير متوقعة عن أسماك القرش وافتراس...
غرائب

دراسة غير متوقعة عن أسماك القرش وافتراس...

غرائب
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة خدمات...
السعودية اليوم

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء وحدة خدمات...

السعودية اليوم
خريف حار في أبرد منطقة بالعالم
العالم

خريف حار في أبرد منطقة بالعالم

العالم
تصاعد الأوضاع في العراق وقصف بالآربيجي للمنطقة...
العالم

تصاعد الأوضاع في العراق وقصف بالآربيجي للمنطقة...

العالم
مشكلة صفاء تزعج ريهام سعيد على الهواء
حصاد اليوم

مشكلة صفاء تزعج ريهام سعيد على الهواء

حصاد اليوم
36 ألف صاعقة تضرب بريطانيا في 12...
العالم

36 ألف صاعقة تضرب بريطانيا في 12...

العالم
البوليفارد يكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

البوليفارد يكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
بوتين يعلن التعبئة العامة
العالم

بوتين يعلن التعبئة العامة

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه