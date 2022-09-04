أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:



– مشغل القيادة والتحكم Command and Control Operator

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس إدارة أعمال، حاسب آلي

خبرة 1-3 سنوات مع بكالوريوس.

الدور الوظيفي:

متابعة شاشات المراقبة والتنقل بين كاميرات المنافذ الجمركية.

التأكد من عدم وجود مخالفات أو عوائق فيما يخص سير العمل بالمنافذ الجمركية.

رصد وتوثيق الملاحظات بالنظام واتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة.

التواصل مع أقسام المراقبة المحلية بالمنافذ الجمركية لمعالجة الملاحظة.

إعداد التقارير اللازمة والخاصة بالملاحظات وسير العمل.

إعداد التقارير اليومية المطلوبة من مدير إدارة المراقبة المركزية.

تحليل الملاحظات المرصودة أثناء أداء المهام الوظيفية وإعداد التقارير المتعلقة بها وتسليمها.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).