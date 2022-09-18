أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تطوير الأعمال:

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية أو الهندسية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- أخصائي أول الشراكات الوطنية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، الهندسة).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي المشاريع الخاصة:

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية أو الهندسية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- أخصائي أول إدارة الميزانية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

5- مدير شؤون البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

6- مدير شؤون الشراكات الوطنية:

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية أو الهندسية.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

7- مدير شؤون هندسة مشاريع تقنية المعلومات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

نبذة عن الهيئة (موقع الهيئة):

– هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا