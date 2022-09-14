أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1.مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعمليات
المؤهلات والخبرة
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 10 الحد الأقصى: 15
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو مجال ذي صلة
2.مدير الشراكات الوطنية
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس في مجال ذي صلة
- إدارة الأعمال أو الهندسة أو التخصص ذي الصلة
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 10 الحد الأقصى: 15
3.مدير هندسة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجالات أخرى ذات صلة
- سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 10 الحد الأقصى: 15
رابط التقديم:
وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أنه للتقديم ومعرفة مزيد من التفاصيل (اضغط هنا).
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