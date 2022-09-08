أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: زميل، النقل والبنية التحتية الحضرية النقل والبنية التحتية الحضرية مساعد إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات مساعد أول – تنسيق العمليات (استشاري) مساعد تحليل الأعمال مدير الجودة والأداء ضابط أمن محلل / مساعد (استشاري) مدير / مدير (استشاري) وغيرها رابط التقديم وأوضح مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أنه يمكن التقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التقديم التالي (اضغط هنا).