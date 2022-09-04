أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي :
1.المنجد II
المؤهلات والخبرة
- مطلوب دبلوم فني في مجال ذي صلة. أو المدرسة الثانوية مع التدريب المهني المطلوب.
- لا يشترط وجود خبرة مع الدبلوم الفني. مطلوب خبرة في التنجيد لمدة عامين (2) مع التعليم الثانوي.
- رخصة القيادة السعودية – رخصة القيادة من بلد المنشأ ضرورية للحصول على رخصة القيادة السعودية.
2.مشغل المصنع الثاني
المؤهلات والخبرة
- مطلوب المدرسة الثانوية مع التدريب المهني.
- لا يشترط وجود خبرة مع الدبلوم الفني.
- مطلوب سنتين (2) من الخبرة ذات الصلة مع التعليم الثانوي.
- رخصة القيادة السعودية – رخصة القيادة من بلد المنشأ ضرورية للحصول على رخصة القيادة السعودية.
3.محضر الطعام البارد
المؤهلات والخبرات
- التعليم الثانوي مطلوب.
- لا يشترط وجود خبرة مع المدرسة الثانوية.
- مطلوب شهادة / تدريب فنون الطهي من مدرسة فنون الطهي ذات السمعة الطيبة.
4.واجهة المستخدم ومصمم تجربة المستخدم
المؤهلات والخبرة
- مطلوب درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في نظام إدارة المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.
- مطلوب ست (6) سنوات مع الدكتوراه ، وتسع (9) سنوات مع الماجستير ، أو أحد عشر (11) عامًا من الخبرة ذات الصلة بدرجة البكالوريوس.
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