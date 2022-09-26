وظائف بهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز

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المسمى الوظيفي
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المؤهل
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جهة التوظيف
|مدير التميز والابتكار
|ماجستير
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|أخصائي جودة
|بكالوريوس
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|ترجمة / مترجم
|بكالوريوس
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|منسق خدمات إدارية
|بكالوريوس
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|منسق موارد بشرية
|بكالوريوس
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|أخصائي تشغيل وصيانة
|بكالوريوس
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|أخصائي عقود
|بكالوريوس
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|أخصائي أنظمة
|ماجستير
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|مُصممة جرافيك
|بكالوريوس
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
|مستشار استراتيجية
|دكتوراه
|هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية