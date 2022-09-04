أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدّة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير قسم التصميم:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.

خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

مهارات العمل ضمن فريق.

التخطيط والتنظيم.

إدارة الوقت

التواصل الفعال.

مهارات في استخدام جميع برامج التصميم مثل برامج أدوبي وإن ديزاين وغيرها.

مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).

الكتابة تحريرية.

مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.

مهارات تسويقية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

مصمم جرافيك: