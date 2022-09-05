أعلنت جامعة الملك فيصل (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس) عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين (للجنسين) بنظام العقود في عدة مجالات (إدارية، هندسية، تقنية، صحية)، وفقاً للتفاصيل التالية:

الرتب الوظيفية: أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ (للجنسين) التخصصات: الإدارية

التقنية

الهندسية

المالية

القانونية

الشرعية

اللغات ملف PDF لمعرفة جميع التخصصات (اضغط هنا) الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب. أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً. ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم. أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص. التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما. أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة. أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح. إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية. أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً. اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب. أن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان. أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان. أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ. أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك. المستندات المطلوبة: ملف واحد بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية: سيرة ذاتية للمتقدم. صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت). مواعيد التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل: التقديم على الوظائف متاح حاليا، وينتهي بتاريخ الأحد 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م. رابط التقديم: (اضغط هنا) – التقديم خلال الفترة الموضحة أعلاه؛ عبر بوابة التوظيف الرسمية في الرابط التالي: