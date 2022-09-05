أعلنت جامعة الملك فيصل (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس) عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين (للجنسين) بنظام العقود في عدة مجالات (إدارية، هندسية، تقنية، صحية)، وفقاً للتفاصيل التالية:
الرتب الوظيفية:
- أستاذ مساعد
- أستاذ مشارك
- أستاذ (للجنسين)
التخصصات:
- الإدارية
- التقنية
- الهندسية
- المالية
- القانونية
- الشرعية
- اللغات
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الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.
- ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.
- أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.
- التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.
- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.
- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.
- إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.
- أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.
- اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب. أن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.
- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.
- أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.
- أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.
- أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.
المستندات المطلوبة:
- ملف واحد بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:
- سيرة ذاتية للمتقدم.
- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
مواعيد التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:
التقديم على الوظائف متاح حاليا، وينتهي بتاريخ الأحد 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م.
رابط التقديم:
– التقديم خلال الفترة الموضحة أعلاه؛ عبر بوابة التوظيف الرسمية في الرابط التالي: (اضغط هنا)
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