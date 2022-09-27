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لحملة الثانوية فأعلى

وظائف شاغرة بشركة الحلول الممتازة

2022-09-27 الساعة 8:31
وظائف شاغرة بشركة الحلول الممتازة
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الحلول الممتازة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بقطاع البنوك بالدمام والرياض، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي خدمة عملاء هاتفية (الدمام): – شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس. – يشترط إجادة اللغة الإنجليزية (إجادة تامة بدرجة ممتاز). 2- أخصائي / أخصائية تسويق هاتفي (الرياض): – شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس. – خبرة لا تقل عن سنة في مجال التسويق الهاتفي (بنوك فقط). الشروط العامة: 1- إجادة الحاسب الآلي. 2- متفرغ للعمل. 3- الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات. 4- اللباقة وحسن المظهر. 5- القدرة على تحمل ضغط العمل. 6- أيام العمل من الأحد إلى الخميس 8 ساعات صباحيه / الجمعة والسبت إجازة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا    
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