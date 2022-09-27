وظائف شاغرة بشركة الحلول الممتازة

أعلنت شركة الحلول الممتازة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بقطاع البنوك بالدمام والرياض، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي خدمة عملاء هاتفية (الدمام):
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
– يشترط إجادة اللغة الإنجليزية (إجادة تامة بدرجة ممتاز).
2- أخصائي / أخصائية تسويق هاتفي (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال التسويق الهاتفي (بنوك فقط).
الشروط العامة:
1- إجادة الحاسب الآلي.
2- متفرغ للعمل.
3- الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات.
4- اللباقة وحسن المظهر.
5- القدرة على تحمل ضغط العمل.
6- أيام العمل من الأحد إلى الخميس 8 ساعات صباحيه / الجمعة والسبت إجازة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn
) قبل التقديم على الوظيفة):
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