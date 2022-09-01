تعلن شركة بوبا العربية للتأمين الصحي (Bupa) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل) وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:
المسمى الوظيفي :
– إدارة الأصول – تمهير Asset Management
المتطلبات :
- درجة البكالريوس في تخصص ذا صلة
برنامج تمهير هو برنامج تدريبي أثناء العمل مدته ستة أشهر للخريجين السعوديين تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية و لكي تكون مؤهلاً لبرنامج تمهير ، يجب أن تستوفي جميع المعايير المذكورة أدناه:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- ألا يكون قد تم توظيفه منذ ستة أشهر.
- لا ينبغي أن يعمل حاليا.
- ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.
- أن يكون مؤهلاً في برنامج تمهير.
- يجب أن يكون المتقدمون في أحد التخصصات التالية: الهندسة الصناعية ، الهندسة الكهربائية.
- نتائج أكاديمية قوية
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية وأدوات مايكروسوفت أوفيس.
رابط التقديم :
يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لشركة بوبا العربية للتأمين الصحي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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