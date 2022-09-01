– إدارة الأصول – تمهير Asset Management

المتطلبات :

درجة البكالريوس في تخصص ذا صلة

برنامج تمهير هو برنامج تدريبي أثناء العمل مدته ستة أشهر للخريجين السعوديين تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية و لكي تكون مؤهلاً لبرنامج تمهير ، يجب أن تستوفي جميع المعايير المذكورة أدناه: