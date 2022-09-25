Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

3h

اليوم.. انطلاق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني
https://www.almowaten.net/?p=4581379

3h

وظائف بـ تجمع الرياض الصحي الأول
https://www.almowaten.net/?p=4581331

3h

وزير الخارجية: السلام يتطلب تضافر جميع الجهود
https://www.almowaten.net/?p=4581349

4h

سحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
https://www.almowaten.net/?p=4581313

10h

وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
https://www.almowaten.net/?p=4581293

10h

الداخلية تختتم فعاليات ومعرض عز الوطن
https://www.almowaten.net/?p=4581277

10h

وظائف إدارية بـ الأمانة العامة للأمم المتحدة
https://www.almowaten.net/?p=4581263

11h

الأمن العام يكشف ملابسات عدد من الجرائم

#تم_القبض
#صحيفة_المواطن
https://www.almowaten.net?p=4581253

11h

مصرع شخصين في تصادم طائرتين بألمانيا
https://www.almowaten.net/?p=4581243

11h

بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

#الدعم_السكني
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net?p=4581237

حصاد اليوم
وظائف
في 4 مدن

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

2022-09-25 الساعة 11:52
وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة في (الرياض) و (مكة المكرمة) و (بريدة) و (الخبر)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.  

الوظائف المتاحة

– مدينة سناد للتربية الخاصة (مكة المكرمة): 1- أخصائي نطق وتخاطب: – درجة البكالوريوس في أمراض النطق واللغة. – يفضّل خبرة سنة في مستشفى أو مركز إعادة تأهيل. – رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 2- مدرب النطق والتخاطب: – بكالوريوس تربية خاصة – مسار اضطرابات النطق والكلام. – خبرة سنتين في مجال تدريب المستفيدين ذوي الإعاقة. – عدد 70 ساعة دورات تأهيلية في النطق والتخاطب (تتضمن استخدام أدوات تقييم التخاطب ، كتابة التقارير والخطط العلاجية). 3- مقدم رعاية: – بكالوريوس ويفضّل في تخصص التربية الخاصة. – يفضل سنة في مجال الرعاية. 4- أخصائي نفسي: – بكالوريوس في علم النفس العيادي أو علم النفس. – سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل. – رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 5- مُساعد إداري: – بكالوريوس مع خبرة 3 سنوات. 6- معلم التربية البدنية: – بكالوريوس تربية بدنية أو تربية خاصة. – خبرة سنتين في المجال. – شركة تطوير التعليم القابضة: 1- مدير مشروع (الرياض): – بكالوريوس أو ماجستير (إدارة المشاريع). – خبرة 4 سنوات فأكثر. 2- مدير مركز همة للخدمات المساندة (بريدة): – درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التربوية. – خبرة لا تقل عن 10 سنوات. 3- معلم تربية خاصة (مكة المكرمة): – بكالوريوس تربية خاصة وما يعادلها. – خبرة ثلاث سنوات فأكثر. 4- مُستشار مالي (الرياض): – بكالوريوس مالية او ما يعادلها. – خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات. 5- أخصائي نفسي (الخبر): – بكالوريوس علم نفس. – خبرة خمس سنوات فأكثر.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: 1- مدينة سناد للتربية الخاصة (مكة المكرمة): اضغط هنا 2- شركة تطوير التعليم القابضة (الرياض، بريدة، مكة المكرمة، الخبر): اضغط هنا
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عرض الفتاة ذات العقد بعد 60 عاما...
حصاد اليوم

عرض الفتاة ذات العقد بعد 60 عاما...

حصاد اليوم
حساب المواطن يصرف الدعم بأثر رجعي لهؤلاء...
جديد الأخبار

حساب المواطن يصرف الدعم بأثر رجعي لهؤلاء...

جديد الأخبار
وفاة 3 أشخاص هوت مركبتهم من مرتفع...
جديد الأخبار

وفاة 3 أشخاص هوت مركبتهم من مرتفع...

جديد الأخبار
أسهم شركة B&Q تقفز بعد إعلان دخولها...
العالم

أسهم شركة B&Q تقفز بعد إعلان دخولها...

العالم
بالصور.. تجمع خريجي طب المختبرات بـ”الخدمة” في...
جديد الأخبار

بالصور.. تجمع خريجي طب المختبرات بـ”الخدمة” في...

جديد الأخبار
البحث عن آخر رجل نازي.. وحدة متخصصة...
العالم

البحث عن آخر رجل نازي.. وحدة متخصصة...

العالم
نيابة عن الملك .. الأمير مقرن يفتتح...
جديد الأخبار

نيابة عن الملك .. الأمير مقرن يفتتح...

جديد الأخبار
إغلاق مطبخ شعبي في قلوة بداخله قوارض...
آخر الاخبار

إغلاق مطبخ شعبي في قلوة بداخله قوارض...

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه