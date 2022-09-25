وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة في (الرياض) و (مكة المكرمة) و (بريدة) و (الخبر)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة
– مدينة سناد للتربية الخاصة (مكة المكرمة):
1- أخصائي نطق وتخاطب:
– درجة البكالوريوس في أمراض النطق واللغة.
– يفضّل خبرة سنة في مستشفى أو مركز إعادة تأهيل.
– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2- مدرب النطق والتخاطب:
– بكالوريوس تربية خاصة – مسار اضطرابات النطق والكلام.
– خبرة سنتين في مجال تدريب المستفيدين ذوي الإعاقة.
– عدد 70 ساعة دورات تأهيلية في النطق والتخاطب (تتضمن استخدام أدوات تقييم التخاطب ، كتابة التقارير والخطط العلاجية).
3- مقدم رعاية:
– بكالوريوس ويفضّل في تخصص التربية الخاصة.
– يفضل سنة في مجال الرعاية.
4- أخصائي نفسي:
– بكالوريوس في علم النفس العيادي أو علم النفس.
– سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل.
– رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- مُساعد إداري:
– بكالوريوس مع خبرة 3 سنوات.
6- معلم التربية البدنية:
– بكالوريوس تربية بدنية أو تربية خاصة.
– خبرة سنتين في المجال.
– شركة تطوير التعليم القابضة:
1- مدير مشروع (الرياض):
– بكالوريوس أو ماجستير (إدارة المشاريع).
– خبرة 4 سنوات فأكثر.
2- مدير مركز همة للخدمات المساندة (بريدة):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التربوية.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
3- معلم تربية خاصة (مكة المكرمة):
– بكالوريوس تربية خاصة وما يعادلها.
– خبرة ثلاث سنوات فأكثر.
4- مُستشار مالي (الرياض):
– بكالوريوس مالية او ما يعادلها.
– خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات.
5- أخصائي نفسي (الخبر):
– بكالوريوس علم نفس.
– خبرة خمس سنوات فأكثر.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- مدينة سناد للتربية الخاصة (مكة المكرمة):
اضغط هنا
2- شركة تطوير التعليم القابضة (الرياض، بريدة، مكة المكرمة، الخبر):
اضغط هنا