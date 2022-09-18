أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير مركز همة للخدمات المساندة – القصيم
المؤهلات والخبرة
- سنوات الخبرة: 10- 15 سنة.
- المؤهلات: بكالوريوس/ ماجستير/ دكتوراه في أحد التخصصات التربوية.
المسؤوليات:
- تنفيذ الخطط وتأكيد الالتزام بسياسات الشركة.
- صياغة خطط العمل الفنية، ومراجعة وتقييم أساليب العمل والإجراءات وتوجيه هذه الأنشطة لخدمة أهداف وخطط المشاريع المستقبلية.
- اقتراح الخطط والبرامج التي ترفع من فعالية المركز.
- فهم احتياجات العملاء وترجمتها إلى خطة قابلة للتنفيذ.
- تحديد سلوكيات ومؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق أفضل النتائج للمشروع.
- تحديد الخبرة والتعليم والتدريب اللازم لتحقيق أفضل النتائج من المشروع.
- مراعاة الاعتبارات الخاصة التي قد تزيد أو تنقص من أداء المشروع.
- مراجعة واعتماد والتأكد من وضع الصيغة النهائية للمخرجات والنتائج.
- وضح خطط للتواصل الخارجي لبناء منظومه تكامليه لتشغيل المركز وما يخدم أهدافه واعتمادها من المشرف العام قبل التنفيذ.
- وضع فرص تحسين مبنية على تحليل التشغيل المشروع والاستفادة من النتائج والدروس لتعزيز تشغيل المشروع وتقديم تقرير دوري
رابط التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً