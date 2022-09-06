أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (المملوكة لوزارة الإسكان) عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedin)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى – بفروع الشركة (الرياض) – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– ضمان الجودة / مراقبة الجودة – الصحة والسلامة (QA/QC – HSE)
المؤهلات والخبرات:
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- مطلوب درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة المدنية أو ما يعادلها.
- خبرة 6 + سنوات من الخبرة في ضمان الجودة / مراقبة الجودة في صناعة العقارات.
- الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)
- أن يكون المرشح سعودي الجنسية.
المسؤوليات الوظيفية:
- مراجعة التصاميم التي تم إنشاؤها لمختلف المشاريع وفحص المواصفات الفنية لجميع أنشطة البناء.
- تطوير إجراءات اختبار المواد والتصميم والنماذج الأولية لجميع المشاريع الجديدة وتقديم الدعم لحل المشكلات الفنية.
- تطوير وإدارة سيناريوهات الاختبار لجميع مشاريع التطوير الجديدة والاتصال بفرق البناء لضمان توفير الدعم الفني لجميع متطلبات الاختبار.
- مراجعة تنفيذ الاختبار والعيوب المكتشفة وتوجيه الفرق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء.
- التنسيق مع الفرق المطلوبة لإجراء تحليل مفصل للقضايا التي تم إبرازها وتحديد خطوات الحل / التغييرات في المواصفات.
- على اطلاع دائم بممارسات إدارة الجودة الرائدة في الصناعة وادمجها في إجراءات القطاع.
- إعداد لوحة القيادة بمقاييس الجودة الرئيسية وتقديمها إلى الإدارة على أساس منتظم
رابط التقديم:
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر موقع لينكدإن، عبر رابط التقديم التالي (اضغط هنا).
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