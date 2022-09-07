أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: