أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مراجع داخلي.
المؤهلات والخبرات:
- التعليم: درجة البكالوريوس.
- التخصص: محاسبة او قانون أو إدارة أعمال.
- الخبرة: 3 – 5 سنوات.
طريقة التقديم:
وأوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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