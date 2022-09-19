أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،، للعمل بمقر الشركة في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي أول معالجة وتحصيل الفواتير:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو النقل البحري أو تخصصات ذات صلة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الشحن التجاري.
مشرف عمليات المستودعات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 8-10 سنوات في المجال المطلوب.
- منها 2 سنوات على الأقل في دور إشرافي / إداري.
طريقة التقديم:
أوضحت البحري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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