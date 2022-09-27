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لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض

وظائف شاغرة بـ المركز السعودي للاعتماد

2022-09-27 الساعة 11:52
وظائف شاغرة بـ المركز السعودي للاعتماد
المواطن - الرياض

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أعلن المركز السعودي للاعتماد عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف: 1- مُساعد إداري: – درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، إدارة عامة) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين كمساعد إداري أو مجال ذات صلة. – إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس). 2- مُصمم جرافيك: – درجة البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن  سنتين في مجال تصميم الجرافيك. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): 1- مُساعد إداري: اضغط هنا 2- مُصمم جرافيك: اضغط هنا
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