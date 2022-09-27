وظائف شاغرة بـ المركز السعودي للاعتماد

أعلن المركز السعودي للاعتماد عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُساعد إداري:
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، إدارة عامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين كمساعد إداري أو مجال ذات صلة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
2- مُصمم جرافيك:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تصميم الجرافيك.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn
) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُساعد إداري:
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2- مُصمم جرافيك:
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