الوظائف المتاحة:



1- أخصائي رعاية عملاء أول:

– مهارات القيادة والتواصل الفعال.

– إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

– إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.

– القدرة على إدارة فريق العمل.

– بناء الإستراتيجية لرعاية العملاء.

– متابعة وتقييم فريق العمل.

– إعداد التقارير عن أداء فريق العمل.

– الرد على استفسارات العملاء فيما يخص المركز وقياس مدى رضا العملاء.

– تقييم الجودة والخدمات المقدمة للعميل.

– التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول والبدائل المناسبة.

– التجاوب مع مستجدات ومتطلبات العمل في جانب أنشطة التواصل المؤسسي وحسب تعليمات الإدارة.

2- موظف استقبال (3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مراكز الاتصال، مراكز رعاية العملاء وخدمات الضيوف.

– مهارات التواصل الفعال.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.

– إعداد التقارير.

– الرد على اتصالات العملاء وتحويلها إلى الإدارات والأقسام المعنية.

– حجز المواعيد للمقابلات واستقبال العملاء والترحيب بهم وإرشادهم.

– تحويل المكالمات الهامة للأخصائيين أو المدراء حسب الضرورة.

– إدارة توافر غرف الاجتماعات داخل المركز.

– استقبال الزوار والضيوف بطريقة لبقة ومهنية وتوجيههم إلى المكان المناسب بلباقة ومهنية عالية وتوثيق اسم الزائر حسب السياسة المتبعة في المركز.

– الحفاظ على المظهر العام والنظافة الشخصية بطريقة مهنية بما يعكس صورة المركز.

– الاحتفاظ بسجل الزوار والمراجعين موثقًا به اسم الشخص وسبب ووقت المراجعة وغيرها من المعلومات الضرورية.

– استلام البريد المسجل وتوزيعه للموظفين المعنيين حسب السياسة المعمول بها في المركز.

3- أخصائي رعاية العملاء (3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق).

– مهارات التواصل الفعال.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.

– إعداد التقارير.

– المساهمة في تنفيذ إستراتيجية المركز باستقبال مختلف الاستعلامات والشكاوى.

– الرد على استفسارات العملاء فيما يخص المركز وقياس مدى رضا العملاء.

– استلام وتوثيق البلاغات البيئية والأعطال عبر الرقم المخصص وتوجيهها إلى الإدارات المعنية.

– تقييم الجودة والخدمات المقدمة للعميل.

– التجاوب مع مستجدات ومتطلبات العمل في جانب أنشطة التواصل المؤسسي وحسب تعليمات الإدارة.

– التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول والبدائل المناسبة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي رعاية عملاء أول:

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2- موظف استقبال (3 وظائف):

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3- اخصائي رعاية العملاء (3 وظائف):

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