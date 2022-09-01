أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي أول – البيانات والتقارير
الوصف والمهام
- فهم متطلبات المدير العام المتعلقة بطبيعة ونوعية القرارات المراد اتخاذها والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها والقيام بجمع البيانات المتعلقة من المصادر المناسبة وفرزها وتحليلها.
- تصميم النماذج الخاصة بعرض البيانات واقتراح القوالب والأنظمة الإلكترونية المناسبة لعرض البيانات.
- ضمان جودة البيانات والتقارير والتحقق من شمولية ودقة المعلومات والالتزام بالحيادية.
- تحديد الإشكاليات المتعلقة بالبيانات المتوفرة والخاصة بالقطاع الوقفي وأعمال النظار ووضع التوصيات لسد الفجوات الخاصة بالبيانات ومناقشتها مع المدير العام لزيادة جودة المعلومات وبالتالي الارتقاء بتحليل المعلومات وجودة القرارات.
- تحليل المعلومات المتوفرة بدقة واستنباط الاستنتاجات.
- تحديد الأنماط والنماذج الحالية والمتوقعة ووضع الملاحظات عليها وإعدادها وعرضها للمعنيين لتوضيح الاستنتاجات.
- القيام بدراسة المقارنات المعيارية حسب الحاجة واستنباط النتائج ووضع لتوصيات الأولية.
- عرض نتائج التحليل والدراسات للمدير العام لدعم عملية صنع القرار.
- القيام بعرض نتائج تحليل المعلومات على الإدارات والأقسام الأخرى بالإدارة العامة حسب توجيه المدير العام.
المؤهلات والخبرة:
الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه، وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً