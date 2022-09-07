أعلنت الهيئة العامة للعقار، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بمقر الهيئة بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- ممثل خدمة الشركاء (تمهير):
- – أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
- – مؤهل تعليمي يتناسب مع مهام العمل.
- – حديث التخرج / أو سبق له العمل.
- – مؤهل لبرنامج تمهير.
2- أخصائي محاسبة:
- – أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
- – درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
- – ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة في نفس المجال.
- – مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
طريقة التقديم:
– وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للعقار، عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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