أعلنت الهيئة العامة للعقار، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بمقر الهيئة بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- ممثل خدمة الشركاء (تمهير):

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– مؤهل تعليمي يتناسب مع مهام العمل.

– حديث التخرج / أو سبق له العمل.

– مؤهل لبرنامج تمهير.

2- أخصائي محاسبة:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة في نفس المجال.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

طريقة التقديم:

– وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للعقار، عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).