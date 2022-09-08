أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي أول مشتريات وعقود.
المؤهلات والخبرات:
- الشهادات العلمية: درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خمس سنوات خبرة في مجال المشتريات والعقود الحكومية (متطلب رئيسي).
- المعرفة بنظام المشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية والتعاميم ذات العلاقة.
- المعرفة بالتعليمات والتعاميم والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
- المعرفة والإلمام باستخدام منصة اعتماد، منظومة شامل، أنظمة SAP لتخطيط موارد المؤسسة، والأنظمة الحكومية الأخرى المتعلقة بمهام العمل.
- القدرة على تطوير أساليب وإجراءات العمل في مجال المشتريات الحكومية.
طريقة التقديم:
أوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقع ليكند إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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