أوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقع ليكند إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).