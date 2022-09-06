أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: