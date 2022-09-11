أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات وذلك في كل من: الرياض، ينبع، جازان – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محاضر – رياضيات.
- مدرب اول – هندسة كهربائية.
- محاضر – هندسة كهربائية.
- محاضر – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم.
- أستاذ مساعد – هندسة كيميائية.
- أخصائى – طوارئ (طبيب).
- محاضر – صحة عامة.
- أستاذ مشارك – تقنية الكيمياء الصناعية (كيمياء عضوية).
- أستاذ مساعد – إدارة الاعمال.
- أستاذ مساعد – هندسة القوى الكهربائية.
- أستاذ مساعد – علوم الحاسب.
- فني معمل – مهارة الكهرباء الصناعية.
- مدرب – مكافحة الحرائق.
- مدرب – تقنية هندسة اللحام.
- مدرب – تقنية هندسة الفحوصات اللاائتلافية وتقييمها.
- أستاذ مساعد – رياضيات.
- مدرب – تقنية الكيمياء الصناعية.
- أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.
- مدرب – هندسة التصنيع.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً