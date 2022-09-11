أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات وذلك في كل من: الرياض، ينبع، جازان – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محاضر – رياضيات. مدرب اول – هندسة كهربائية. محاضر – هندسة كهربائية. محاضر – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم. أستاذ مساعد – هندسة كيميائية. أخصائى – طوارئ (طبيب). محاضر – صحة عامة. أستاذ مشارك – تقنية الكيمياء الصناعية (كيمياء عضوية). أستاذ مساعد – إدارة الاعمال. أستاذ مساعد – هندسة القوى الكهربائية. أستاذ مساعد – علوم الحاسب. فني معمل – مهارة الكهرباء الصناعية. مدرب – مكافحة الحرائق. مدرب – تقنية هندسة اللحام. مدرب – تقنية هندسة الفحوصات اللاائتلافية وتقييمها. أستاذ مساعد – رياضيات. مدرب – تقنية الكيمياء الصناعية. أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع. مدرب – هندسة التصنيع.

طريقة التقديم: