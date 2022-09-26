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بمختلف التخصصات للعمل بالرياض

وظائف شاغرة بـ جامعة الفيصل

2022-09-26 الساعة 9:15
وظائف شاغرة بـ جامعة الفيصل
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الفيصل توفر وظائف إدارية وأكاديمية وتعليمية وتقنية بمختلف التخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- كلية إدارة الأعمال: – مشرف برنامج ماجستير إدارة الأعمال. – مشرف إدارة التعليم والتطوير التنفيذي. 2- كلية الهندسة: – وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).
 
3- كلية القانون والعلاقات الدولية:
– وظائف أكاديمية (القانون).
– موظف إداري. 4- كلية الصيدلة: – وظائف أكاديمية (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ). 5- كلية العلوم والدراسات العامة: – وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات). 6- عمادة السنة التحضيرية: – مدرس لغة – اللغة الإنجليزية. 7- وظائف غير أكاديمية: – أخصائي إداري. – مهندس DevOps. – أخصائي الإرشاد وتنمية المهارات. – مُحلل أعمال. – مُحلل نظم تقنية المعلومات. – مدير التعلم والتدريب. – مساعد تنفيذي. – مسؤول البحث والابتكار. – مسؤول القبول والتسجيل. التخصصات المطلوبة: – إدارة الأعمال. – الإدارة المكتبية. – الهندسية المعمارية. – الهندسة الصناعية. – الهندسة الميكانيكية. – الهندسة الكهربائية. – الأمن السيبراني. – الذكاء الاصطناعي. – التعلم الآلي. – الموارد البشرية. – علم النفس. – المالية. – العلاقات العامة. – القانون. – الصيدلة الإكلينيكية. – الصيدلة الكيميائية. – الكيمياء التحليلية. – الفيزياء. – اللغة الإنجليزية. – علوم الحاسب. – هندسة الحاسب. – هندسة البرمجيات. – تقنية المعلومات. – إدارة المعلومات. – أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (مع اختيار الكلية أو القسم): اضغط هنا
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    اهلين

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