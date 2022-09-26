وظائف شاغرة بـ جامعة الفيصل

الوظائف المتاحة:
1- كلية إدارة الأعمال:
– مشرف برنامج ماجستير إدارة الأعمال.
– مشرف إدارة التعليم والتطوير التنفيذي.
2- كلية الهندسة:
– وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).
3- كلية القانون والعلاقات الدولية:
– وظائف أكاديمية (القانون).
– موظف إداري.
4- كلية الصيدلة:
– وظائف أكاديمية (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).
5- كلية العلوم والدراسات العامة:
– وظائف أكاديمية وتعليمية (عدة تخصصات).
6- عمادة السنة التحضيرية:
– مدرس لغة – اللغة الإنجليزية.
7- وظائف غير أكاديمية:
– أخصائي إداري.
– مهندس DevOps.
– أخصائي الإرشاد وتنمية المهارات.
– مُحلل أعمال.
– مُحلل نظم تقنية المعلومات.
– مدير التعلم والتدريب.
– مساعد تنفيذي.
– مسؤول البحث والابتكار.
– مسؤول القبول والتسجيل.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– الإدارة المكتبية.
– الهندسية المعمارية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الأمن السيبراني.
– الذكاء الاصطناعي.
– التعلم الآلي.
– الموارد البشرية.
– علم النفس.
– المالية.
– العلاقات العامة.
– القانون.
– الصيدلة الإكلينيكية.
– الصيدلة الكيميائية.
– الكيمياء التحليلية.
– الفيزياء.
– اللغة الإنجليزية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– تقنية المعلومات.
– إدارة المعلومات.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (مع اختيار الكلية أو القسم
): اضغط هنا
سالم
اهلين