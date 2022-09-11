أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسمى الوظيفي:
- عالم أول ، التوصيف الفيزيائي
- مهندس هيدروليك وسباكة
- مدير فئة
- تحليلات بيانات Snr و Business Intel Spec
- رئيس عمليات معالجة المياه
- عالم الموظفين ، Sanger Sequencing
- مهندس حلول المشاريع
- عالم الموظفين
- أخصائي نشر التكنولوجيا
- رئيس تطوير الاستشارات الفنية
- عالم إدارة البيانات
- أخصائي صيانة معدات المختبرات
- أخصائي مالي
- أخصائي توظيف الطلاب الدوليين
- مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة
- وغيرها
رابط التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط و المتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا) .
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