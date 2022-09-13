أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (إدارية، قانونية، هندسية، تقنية) بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير مكتب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (الأوفيس).
2- مدير العقود:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (الأوفيس).
3- مهندس أمن الشبكات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الشبكات وتشغيل الأنظمة وصيانتها.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير مكتب:
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2- مدير العقود:
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3- مهندس أمن الشبكات:
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