أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
1.مدير البرنامج
المؤهلات والخبرة والمهارات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- التركيز على العملاء
- يتعاون
- استشاري
- غرس الثقة
- إدارة مشروع التحول
- إدارة مخاطر المشروع
- نتائج محركات الأقراص
- الشراكات الإستراتيجية
- جمع وتحليل متطلبات العمل
- مراقبة تقدم المشروع وإعداد التقارير
2.قائد عمليات أمن المعلومات
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- إدارة أنظمة وبرامج أمنية.
- المعلومات الخاصة بالأمن المعلومات، لتسهيل أمن المعلومات وتحسينها.
- تحليل وقيادة اختبار.
- إدارة أدوات البحث وبرامج الحماية الأمنية وأنظمة المعلومات.
- متابعة تجميع المعلومات في دورة المعلومات الخاصة.
- وجهة نظر بشأن قضايا الهجرة ورسالتها أو إصلاحها.
رابط التقديم:
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، (اضغط هنا).
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