أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي :
- مسؤول أول خدمات الموظفين Employee Services Officer 1
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على مؤهلات معتمدة من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM SCP) أو محترف في الموارد البشرية (PHR) أو معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) أو أي شهادة أخرى معادلة.
- المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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