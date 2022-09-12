أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول المشتريات والعقود.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- أساسيات اللغة الإنجليزية.
4- يفضّل وجود شهادات مهنية في مجال المشتريات وإدارة سلاسل الإمداد.
المسؤوليات:
1- جمع احتياجات الشراء الداخلية وفقًا للمواصفات وتحديد توقعات الطلب بناءً على المخزون.
2- مواكبة أحدث الأسماء والتطورات للموردين وأسعار السوق والمنتجات الجديدة وما إلى ذلك.
3- تحديد الموردين ومقدمي الخدمات المحتملين بناءً على الخدمة والجودة والسعر والتقنية والسمعة من أجل اختيار الموردين المناسبين.
4- المساعدة في تحليل سوق التوريد لجمع المدخلات حول جداول وتكاليف الشراء.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]
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