أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول المشتريات والعقود.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- أساسيات اللغة الإنجليزية.

4- يفضّل وجود شهادات مهنية في مجال المشتريات وإدارة سلاسل الإمداد.

المسؤوليات:

1- جمع احتياجات الشراء الداخلية وفقًا للمواصفات وتحديد توقعات الطلب بناءً على المخزون.

2- مواكبة أحدث الأسماء والتطورات للموردين وأسعار السوق والمنتجات الجديدة وما إلى ذلك.

3- تحديد الموردين ومقدمي الخدمات المحتملين بناءً على الخدمة والجودة والسعر والتقنية والسمعة من أجل اختيار الموردين المناسبين.

4- المساعدة في تحليل سوق التوريد لجمع المدخلات حول جداول وتكاليف الشراء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]