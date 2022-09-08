أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، من (الجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي جودة.
المؤهلات والخبرات:
- تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن وجد – دورات في مجال الرعاية الصحية والجودة الشاملة.
- الحد الأدنى 3 سنوات من الخبرة في الجودة في القطاع الصحي مع درجة البكالوريوس.
- الحد الأدنى سنتين من الخبرة في الجودة في القطاع الصحي مع درجة الماجستير.
المهارات:
- الإلمام بآلية عمل تكنولوجيا الرعاية الصحية ومتطلبات الجودة.
- مهارات إدارية وتنظيمية.
- إدارة الوقت.
- التواصل الفعال.
طريقة التقديم:
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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