أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، من (الجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي تمريض. المؤهلات والخبرات: بكالوريوس العلوم في التمريض

بكالوريوس العلوم في التمريض مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

معتمد في دعم الحياة الأساسي (BLS). سكرتير طبي: المؤهلات والخبرات: دبلوم في السكرتارية الطبية (سنتين على الأقل).

لا يشترط الخبرة المسبقة.

تسجيل ساري في هيئة التخصصات الصحية.

مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.

مهارات تنظيمية ممتازة.

القدرة على الاهتمام بالتفاصيل.

المعدل التراكمي (2.75) من (5) كحد أدنى.

القدرة على تحديد أولويات المهام المختلفة. فني أجهزة طبية: