الوظائف المتاحة:



1- مُرمز طبي:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب مع خبرة سابقة في مجال الترميز الطبي أو ما يعادلها.

– تسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2- أخصائي شبكات:

– دبلوم في الشبكات أو الدعم الفني أو درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل في هندسة أنظمة الاتصالات أو إدارة شبكات تقنية المعلومات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية): اضغط هنا